La izquierda y Vox aprueban una moción para reclamar al Govern medidas en el programa de cribado de cáncer de mama

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado varios puntos de una moción del PSIB sobre el cribado del cáncer de mama, con los votos favorables de los grupos de la izquierda y de Vox.

Entre otras cuestiones, se ha aprobado constatar la necesidad de una auditoría integral del IBSalut que permita detectar y corregir cualquier tipo de fallo o deficiencia en los programas de cribado de cáncer; así como instar al Govern a elaborar un informe exhaustivo sobre la situación actual de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

La moción, debatida en el pleno de este martes, la ha defendido la diputada Patricia Gómez, quien ha considerado que "hay margen de mejora" en la gestión de la sanidad pública que hace el Govern.

Entre otras cuestiones, ha lamentado el "empeoramiento" de las listas de espera quirúrgicas y de consultas. Sobre la empresa Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib), ha apuntado que "necesita orden y gestión".

De su lado, la diputada de Vox María José Verdú ha considerado que la moción "utiliza sanidad pública como arma política". "La sanidad pública se defiende con rigor y transparencia y con una gestión real, no con titulares o alarmismo innecesario", ha señalado.

Los de Santiago Abascal han presentado varias enmiendas para, según Verdú, hacer la iniciativa "más rigurosa, más completa y más útil". Por ejemplo, han reclamado una auditoría completa de todos los cribados y acompañamineto efectivo durante todo el proceso.

Igualmente, sobre las destituciones de gerentes que reclamaba la moción, la diputada de Vox ha criticado que no "se basan en titulares sindicales y discursos de oposición sin un solo argumento objetivo".

Por su parte, la diputada 'popular' Isabel Maria Borrás ha señalado, sobre el cribado cáncer de mama, que en octubre el 85 por ciento de las mujeres ya están citadas, cosa que "no había pasado nunca" y ha resaltado también que el Govern está mejorando los sistemas de información.

Igualmente, ha señalado que los datos son públicos en notas de prensa y entrevistas. Sobre esta cuestión, la socialista ha cuestionado que tengan que recurrir a notas de prensa antes que a la memoria de salud pública.

Además, sobre los ceses que pedía la moción, la 'popular' ha considerado que la internalización de Gsaib "no se supo hacer" y que no se pidió el carné C. "Ahora es este Govern el que ayudará a obtener el permiso para que las ambulancias mejor equipadas de España puedan salir con garantías", ha dicho

Durante el debate, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha compartido la "idea general" de muchos de los puntos de la iniciativa que es el acceso a los datos. "Nos preocupa especialmente no tener acceso a datos", ha indicado, a la vez que ha reclamado especialmente la publicación de los datos de listas de espera en Atención Primaria.

Sobre el cribado de cáncer de mama, la ecosoberanista ha reclamado al Govern balear que no haga oposición y control al Gobierno de España. "No es su papel", ha dicho, para después insistir en que esta situación la "indigna".

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha criticado que la consellera de Salud, Manuela García, no haga "autocrítica" con su gestión. A su criterio, las listas de espera son "muy graves y preocupantes", especialmente en la isla de Menorca.