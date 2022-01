Jaime Martínez (PP) remarca que Palma "debe aspirar a convertirse en la capital mundial del turismo"

PALMA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, ha remarcado en Fitur que "Palma debe aspirar a convertirse en la capital mundial del turismo" y en un "verdadero referente formativo en todas las áreas transversales de la industria".

En este sentido, ha pedido a los equipos gobierno en el Ayuntamiento de Palma, el Govern y el Consell de Mallorca que "dejen de demonizar el turismo con una visión miope y anticuada que nada tiene que ver con la industria más puntera que España exporta al mundo".

Martínez ha insistido en que Palma "cuenta con un extraordinario potencial que se está desaprovechando desde los poderes públicos". Además, ha recordado que "hoy el turismo no es únicamente sol y playa, excursiones o shopping" y que "el potencial de conocimiento que se tiene en Palma sobre el negocio del turismo es muy amplio y mediante la colaboración público privada hemos de ser capaces de exportarlo".

El líder de los 'populares' palmesanos ha sido especialmente crítico con la gestión del gobierno de José Hila en materia turística: "Palma no pone en valor sus atractivos que la convierten en un destino excepcional. El alcalde y el Ayuntamiento desprecian a la ciudad, seguramente, porque no la conocen o lo que es peor, por una política equivocada que va contra los intereses de Palma".

Martínez ha explicado, a modo de ejemplo, que "no se pone en valor el patrimonio existente", como la Fundación Miró. "Es un problema global. No puede gestionarse lo que no se conoce o lo que uno no ama", ha dicho, incidiendo en que el patrimonio cultural, histórico, gastronómico, natural y paisajístico de Palma "es inmenso para los 365 días del año y no sólo no se potencia, sino que se trabaja a la contra".

Según el 'popular', cuestiones como la llegada de cruceros o las pintadas contra el turismo, "no pueden quedar en una anécdota" y ha pedido al alcalde de Palma que sea "serio y riguroso en la toma de decisiones" porque sus socios de gobierno (MÉS y Podemos) "no puede marcar las decisiones del octavo Ayuntamiento de España".

Por último, Martínez ha prometido que su programa electoral "no buscará enemigos, tal y como parece buscar esta legislatura el consistorio de Hila, sino soluciones para los verdaderos problemas de Palma" y ha añadido "el turismo no es un problema, es una oportunidad".