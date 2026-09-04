Es Jardí defiende que la capacidad de los vasos de cerveza es correcta tras la denuncia de Consubal

Archivo - Camarero en tirador de cerveza - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Es Jardí ha defendido que la capacidad de los vasos reutilizables que se venden en el festival es correcta para contener 400 mililitros de cerveza, tal y como está anunciado en la carta.

Así lo ha remarcado la organización del evento este viernes en un comunicado, después de que la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) presentara una denuncia ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern contra Es Jardí por presuntamente servir menos cantidad de cerveza que la indicada.

Desde la organización han rechazado "manera categórica y contundente" que exista una práctica de suministro de producto en cantidad inferior a la anunciada al público.

La oferta comercial aplicable identifica la consumición de cerveza como de 400 ml, y los vasos empleados para tal fin han sido específicamente seleccionados y adquiridos a la empresa suministradora para responder a dicha capacidad, han sostenido, agregando que disponen de la prueba documental necesaria para acreditar tal circunstancia.

Tras tener conocimiento de la denuncia de Consubal, Es Jardí ha llevado a cabo comprobaciones que confirman que la capacidad del vaso es correcta para contener 400 ml, sin perjuicio del espacio libre que necesariamente puede quedar entre el nivel de servicio y el borde superior del recipiente.

Asimismo, han destacado que es esencial diferenciar entre la capacidad nominal o útil del vaso; el espacio de seguridad o margen superior que puede existir para permitir un servicio, transporte y consumo razonables, así como para evitar derrames; y la espuma propia de una bebida servida bajo presión.

Es Jardí, han asegurado, mantiene sus procesos de servicio sujetos a controles internos y "actuará con plena colaboración" ante cualquier requerimiento que, en su caso, formulen las autoridades competentes.

"La atribución de una práctica de servicio inferior a la anunciada sin base técnica suficiente puede causar, y de hecho está causando, un daño reputacional evidente", han señalado.

La organización se reserva el ejercicio frente a terceros de cuantos derechos, acciones y medidas legales correspondan para la protección de su reputación e intereses económicos y comerciales.

En el comunicado, Es Jardí ha adjuntado un vídeo en el que se vierten 400 ml de bebida en el vaso del evento hasta quedar completo, y también la factura del proveedor de vasos de este tamaño.