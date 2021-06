Jaume Carot: "Para tener una universidad de calidad hay que tener plantillas estables"

"La ley de contratos del sector público ha sido letal para la investigación y la innovación"

Señala que la UIB está "a la cola" en esfuerzo presupuestario del gobierno autonómico entre las CCAA con una única universidad pública

El nuevo rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, se ha marcado entre sus principales retos al frente de la institución dar estabilidad a las plantillas "que una universidad como la UIB se merece".

"Para tener una universidad de calidad hay que tener plantillas estables", ha remarcado el rector, en una entrevista concedida a Europa Press tras tomar posesión del cargo esta semana.

Carot ha insistido en su voluntad de consolidar las plantillas en un proceso "con el apoyo implícito del Govern" y "donde se tenga en cuenta el relevo generacional", abarcando tanto al personal docente e investigador como al administrativo.

Carot llega al cargo en un contexto fuertemente marcado por la pandemia de COVID-19, algo que, reconoce, "da un poco de vértigo". Sin embargo, ha querido acogerse "al tópico de que las dificultades son oportunidades". "Aspiramos a tener un impacto sobre la sociedad mayor del que ha sido hasta ahora, que no es nada despreciable", ha apuntado.

El recién elegido rector ha abundado en esto remarcando que "hace 40 años no había ninguna referencia a Baleares en el mapa del conocimiento a nivel mundial". "Hoy estamos entre los 75 primeros del mundo en oceanografía, los 100 primeros en turismo... De cero a esto en 40 años, creo que hay que tenerlo en cuenta y queremos seguir por este camino", ha subrayado.

Por otro lado, el nuevo rector ha admitido haber tenido "desacuerdos" con su predecesor, Llorenç Huguet, si bien matiza que tienen una "excelente relación" y que "el rol de rector es muy complejo". Como principales cambios que pretende impulsar bajo este nuevo mandato señala "centrar los esfuerzos en aquello que debe ser la universidad, un ecosistema productor y transmisor de conocimiento".

Así, entre sus proyectos destaca "apostar por un programa de fomento de la investigación más sólido y más financiado". "Sabemos cómo hacerlo y tenemos ideas", confía Carot.

LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO "HA SIDO LETAL" PARA LA INVESTIGACIÓN

La financiación de la universidad y el apoyo del Govern fueron temas recurrentes durante la campaña y en el acto de toma de posesión. Carot ha matizado que sus palabras no han sido "una crítica" al Ejecutivo autonómico, sino "un análisis sereno y bastante incontestable".

En este sentido, el nuevo rector se ha mostrado agradecido de que la aportación a la UIB haya aumentado cerca de un 40 por ciento desde el año 2015, si bien ha advertido que en términos de esfuerzo presupuestario esto supone un 1,34 por ciento, inferior al de otros años; un dato que sitúa a la UIB a la cola de las comunidades con una única universidad pública.

Además, Carot ha vuelto a insistir en la necesidad de que la financiación de la investigación deje de estar sujeta a la ley de subvenciones. "La gente entiende muy bien que la obra pública es inversión, ¿cómo no va a ser inversión la investigación? Es aquello que permite que progresemos como sociedad y creemos riqueza", ha reflexionado.

Se trata de una de las peticiones que el rector dirigiría al Gobierno central, junto con la de "sacar a las universidades de la ley de contratos del sector público". "Ha sido letal para la investigación y la innovación", ha mantenido.

Carot ha puntualizado que esto "no quiere decir que la universidad no esté dispuesta a rendir cuentas", pero es necesario impulsar "una ley de financiación de la I+D+I y hacer las excepciones que correspondan a la ley de contratos del sector público".

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Otro de los retos del nuevo rector es dinamizar la participación de todos los colectivos y, en particular, de la vida estudiantil. Además de promover la creación de una comisión de participación y transparencia --una de las primeras actuaciones que pretende acometer--, explica que quiere "no hacer propuestas pensando en qué es lo que a los estudiantes les puede gustar, sino de abajo a arriba": reunirse con los estudiantes y que éstos sean quienes les transmitan "qué es lo que creen que funcionaría".

Asimismo, se plantea promover encuentros en formato mixto --presencial y videoconferencia-- entre el rector, la vicerrectora de estudiantes y los estudiantes, "todos los que quieran" y "sin intermediarios". "Un diálogo abierto, sobre qué les preocupa, qué va mal y qué va bien", ha añadido Carot.

ESTUDIANDO LA SITUACIÓN DEL PROFESOR CONDENADO POR ACOSO

Paralelamente, durante la entrevista Carot ha informado de que está estudiando con los servicios jurídicos la situación del catedrático condenado por hostigar a otra profesora, suspendido de empleo y sueldo pero con la sanción en el aire mientras se tramita un recurso.

"Es un tema que me ocupa y preocupa", ha señalado el rector, explicando que analizan si se puede "hacer algo desde un punto de vista estrictamente administrativo".

EL CATALÁN EN LA UIB

Por otra parte, respecto a la situación del catalán en la UIB, Carot ha recordado que "es la lengua propia de la universidad" y "cooficial junto al español". "No podemos obligar a nadie a hablar en una lengua en la que no quiera hablar; no es una cuestión de gustos, legalmente no podemos forzar a nadie", ha puntualizado.

Con todo, el rector ha avanzado que prevén estudiar medidas para incentivar el uso del catalán en las facultades donde actualmente es más minoritario.