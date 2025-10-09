Joan Méndez toma posesión como nuevo conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca

El nuevo conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Joan Méndez, toma posesión de su cargo. - PSIB

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Mallorca (JSM), Joan Méndez, ha tomado posesión este jueves como nuevo conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca.

Méndez ocupará a partir de ahora el lugar que dejó el hasta ahora conseller socialista Javier de Juan, ha informado el PSIB en un comunicado.

El nombramiento ha tenido lugar al inicio de la sesión plenaria de la institución insular de este jueves, donde Méndez ha estado arropado por la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, entre otros.

Méndez fue elegido como secretario general de las JSM el pasado mes de julio en el marco del VII Congreso celebrado en Calvià, municipio en el que ha centrado su actividad política.

El nuevo conseller, ha destacado su partido, cuenta con una trayectoria marcada por la defensa de la participación política de los jóvenes y la dinamización del activismo local.

Su incorporación al Consell de Mallorca, han defendido los socialistas, supone "una apuesta decidida por dar voz a la generación nacida en el siglo XXI".