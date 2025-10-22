Una jornada sobre gemelos digitales en el ParcBit mostrará cómo permiten mejorar la sostenibilidad y la gestión pública

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ParcBit mostrará como los gemelos digitales, réplicas virtuales de edificios, territorios y procesos permiten simular, analizar y predecir el comportamiento de estos en tiempo real, en una jornada con expertos y empresas del sector el próximo 30 de octubre en el auditorio ParcBit.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, esta tecnología emergente contribuye a mejorar la gestión del territorio, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética e hídrica y el rendimiento del sector turístico.

Para la jornada, se contará con 28 ponentes que explicarán a los asistentes diferentes ejemplos de cómo se está aplicando esta tecnología en diferentes ámbitos y experiencias de vanguardia de las entidades líderes del panorama tecnológico actual.

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, explicará el proyecto gemelo digital del litoral balear, un espacio de datos interoperable que permitirá compartir información entre administraciones, empresas y ciudadanos.

El objetivo de la interoperabilidad es mejorar la toma de decisiones públicas y optimizar la gestión de servicios como los ciclos de agua o la movilidad.

La universitat de les Illes balears (UIB) aportará el conocimiento científico y la aplicabilidad de esta tecnología a través del Centro de Tecnologías de la Información Geográfica y del laboratorio IoTIB, impulsado por la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital).

Varios profesores presentarán casos de estudio sobre monitorización territorial, riesgos naturales, biodiversidad y movildiad, y su participación en el proyecto de 'Territorio inteligente' del Govern.

La obtención de estos datos también se explicará a través del ejemplo de la empresa espacial europea Open Cosmos, actualmente con una delegación en el ParcBit. A través del satélite Posidonia se aportará información clave sobre cobertura vegetal, presión turística y cambios costeros para mejorar la calidad de las predicciones ambientales y urbanas.

El Sistema de Observación Costero de Baleares (Socib) presentará la tarea que lleva a acabo de monitorización continua del mar Mediterráneo. Los datos que obtiene, de acceso abierto, permiten avanzar en el conocimiento de los ecosistemas costeros y son esenciales para evaluar el impacto del cambio climático y mejorar la gestión de los recursos marinos.

La empresa emergente TrueWorld, centrada en la tecnología verde, expondrá como los gemelos digitales y los modelos predictivos pueden ayudar a evaluar la sostenibilidad de los destinos turísticos con sistemas de monitorización en tiempo real para medir impactos ambientales y optimizar la gestión de recursos naturales, integrando criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones.

Varias ponencias pondrán el foco en la eficiencia energética y la gestión inteligente del agua como pilares de transición sostenible del territorio. Empresas como Wireless DNA, o proyectos como e-AIGO de Hibrobal, mostrarán cómo la tecnología digitaliza y monitoriza los consumos hídricos. El laboratorio IoTIB despliega sensores para optimizar los acuíferos.

Por otro lado, empresas como Sampol o Talat explicarán cómo impulsan la eficiencia energética a hoteles y edificios mediante gemelos digitales, inteligencia artificial y plataformas de control, demostrando que la innovación tecnológica puede reducir el consumo, mejorar la sostenibilidad y aumentar la competitividad del sector.

Finalmente, otras empresas como TUI Hotels, Anysolution, EISI SOFT, Hotelverse o Mirai explicarán cómo la aplicación de gemelos digitales puede mejorar el rendimiento operativo, promover ventas o reducir los consumos y fomentar modelos de hotelería más eficiente.

Este acontecimiento, organizado por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y la Fundación Bit, cuenta con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), el Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat) y el Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares (Icgib).

Además también participarán en la jornada el Ayuntamiento de Palma, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea/CSIC), Damavis, la Asociación Balear de Software, Internet y Nuevas Tecnologías (Gsbit), el Clúster Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas al Turismo (Turistec), el Grupo Enel y Yate Foundations.