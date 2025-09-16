José María García (EUIB) toma posesión como nuevo diputado de Unidas Podemos en sustitución de Cristina Gómez

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Esquerra Unida en Baleares, José María García, ha tomado este martes posesión como nuevo diputado de Unidas Podemos en el Parlament en sustitución de Cristina Gómez, de Podemos, fruto del acuerdo entre ambas formaciones.

García, al inicio del pleno del este martes, ha prometido su cargo "por imperativo legal" y ha defendido una moción sobre reforma del sistema de financiación y un Perte para territorios turísticos.

En un comunicado, EUIB ha celebrado su retorno a la Cámara autonómica y ha indicado que seguirán la tarea de defensa de los derechos básicos de la ciudadanía que Cristina Gómez ha liderado en los últimos dos años.

"El curso político se ha abierto con una presidenta, Marga Prohens, que se ha desdicho de los acuerdos con la oposición y ha cedido a la presión de Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática", ha afirmado García, señalando que se opondrán "desde el escaño y también desde la calle".

Según han añadido, EUIB centrará su acción parlamentaria en la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, con especial atención a la reducción del coste de la vida y a la grave problemática de la vivienda.