Una joven de 26 años, en la UCI tras ser atropellada en la carretera de Sant Antoni (Ibiza)

IBIZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 26 años y nacionalidad británica permanece ingresada en la UCI de un centro de Ibiza tras ser atropellada por un vehículo en Ibiza.

Según ha informado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, sobre las 03.43 horas ingresó la paciente tras ser atropellada por un coche en la carretera de Sant Antoni, a la altura del kilómetro 12.600, y ser trasladada al centro por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado del 061.

La joven se recupera de un traumatismo craneoencefálico, traumatismo torácico con fracturas costales, fractura de tibia y peroné derechos, fractura de peroné izquierdo y policontusiones.