Una joven de 28 años, herida grave tras sufrir un accidente de moto en Ibiza

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una joven, española, de 28 años, ha resultado herida grave, este viernes, tras sufrir un accidente con su moto, en Ibiza.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 11.52 horas, en la carretera de Sant Miquel a Santa Gertrudis, a la altura de Santa Eulària des Riu.

Inicialmente, la mujer ha sido atendida por una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) que se ha encontrado con el accidente cuando circulaba por esta carretera.

Hasta la zona se ha movilizado después una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA), que ha asistido a la joven en el lugar. Tras estabilizarla, se ha activado el código politrauma grave.

La ambulancia de SVA ha trasladado finalmente a la mujer al Hospital Can Misses, donde permanece ingresada en la Unidad de hospitalización de Traumatología.