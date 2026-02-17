Un joven se desplaza desde Barcelona para hacer el examen teórico del carnet de conducir en nombre de otra persona

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres por supuestamente suplantar la identidad en el examen teórico del permiso de conducir.

Los hechos se remontan al pasado jueves, cuando tuvo lugar una convocatoria oficial de exámenes, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los funcionarios y los agentes de la Guardia Civil presentes en el aula sospecharon de uno de los aspirantes tras detectar anomalías en su identificación y decidieron realizar una verificación más exhaustiva de los datos.

Así confirmaron que la persona que realizaba la prueba no se correspondía con el titular inscrito y, posteriormente, se consiguió identificar al suplantado, quien se encontraba en los alrededores de las dependencias donde se estaba realizando las pruebas de exámenes.

La investigación apunta a que ambos implicados, de 40 y 26 años de edad, respectivamente, habrían convenido que uno de ellos se presentara al examen en el lugar del otro con el fin de superar la prueba de manera fraudulenta.

El más joven de ellos, quien efectuó el examen en nombre del mayo, se habría desplazado expresamente desde Barcelona para realizar la prueba.

Los agentes sospechan que habría podido realizar este tipo de práctica de forma reiterada ya que le constan antecedentes por hechos similares cometidos en la provincia de Zaragoza.

Ambos han sido investigados como supuestos autores de sendos delitos de falsedad documental y las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha recordado que la suplantación en exámenes oficiales es un delito y que los controles, en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico, son rigurosos para garantizar la legalidad. Además, ha advertido de que obtener el carné sin los conocimientos necesarios supone un grave riesgo para la seguridad vial.