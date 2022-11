Jover (UP) pide al PSOE que "reflexione" sobre priorizar el pago de la deuda por delante del gasto social

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de UP por Baleares en el Congreso, Antònia Jover, ha pedido este martes al PSOE que "reflexione" sobre priorizar el pago de la deuda por delante del gasto social.

Jover ha instado este martes desde la tribuna del Congreso a eliminar la modificación constitucional impulsada con el PP al incluir el equilibrio presupuestario y la priorización del pago a los acreedores por delante del gasto social", refiriéndose así al artículo 135 de la Constitución.

En relación a los presupuestos generales, Jover ha explicado que permitirán impulsar las energías renovables, como ya se hace en Baleares con la empresa pública de energía, para ir abaratando la factura de la luz.

"Con el Govern de coalición progresista en Baleares, pronto conseguiremos además, a medio plazo, ser autosuficientes y eliminar la pobreza energética", ha añadido.

Jover, también coordinadora autonómica de Podemos en las Islas, ha intervenido en el Congreso en el punto de los preceptos legales necesarios para la financiación de los entes locales y las diferentes comunidades autónomas.

La diputada ha afirmado que estos Presupuestos Generales del Estado alcanzan el mayor nivel de financiación que han obtenido nunca las comunidades autónomas y ha añadido, además, que las cuentas incorporan también la reserva de inversiones para el archipiélago.

En nombre del grupo confederal de Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común, la diputada ha afirmado, dirigiéndose al PP, que los PGE dejan "bien claro" que independientemente del marco, hace falta voluntad política y querer gobernar pensando en la gente, porque "ser patriota es trabajar para el bienestar de la mayoría de los españoles y españolas, no solo para unos pocos".

"La ciudadanía está harta de oír en este hemiciclo a partidos que se llaman patriotas no respetar la Constitución, querer eliminar el sistema de comunidades autónomas, no apoyar los ERTE, no apoyar el Ingreso Mínimo Vital, no apoyar la revalorización de las pensiones y querer empobrecer, adrede, a la sociedad española", ha apuntado.

En ese sentido, Jover ha afirmado que "la ciudadanía sabe bien quién atiende sus necesidades inmediatas, son los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos, y por este motivo quiere hacerlos desaparecer la extrema derecha".

En relación a la financiación de las comunidades autónomas, la diputada de UP ha explicado que las comunidades autónomas podrán establecer planes para la diversificación de la economía y ser más resilientes ante los vaivenes del modelo económico.

"Por mucho que les duela a las derechas, multitud de instituciones y economistas de prestigio mundial reconocen que la austeridad impuesta por el PP no solo envenenó la economía y retrasó la recuperación de crecimiento económico y empleo, sino que arruinó a miles y miles de familias, y con ellas, la esperanza de muchos jóvenes", ha añadido.

La diputada ha lamentado que en algunas comunidades la ampliación de recursos no se use para mejorar la sanidad, la educación o los servicios públicos en general.