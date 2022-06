Jover (UP), a Vox: "Su propuesta de derogar las leyes climáticas es una barbaridad"

PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso Antònia Jover ha recriminado a Vox que "su propuesta de derogar las leyes climáticas es una barbaridad" y ha destacado que "defender políticas ecologistas es defender la vida".

Durante un debate en el Congreso, la también coordinadora autonómica de Podemos Baleares ha afirmado que la política de Vox "está impregnada de una pulsión de muerte". "Ustedes no creen ni en la vida, ni en la justicia social, ni en la igualdad de oportunidades", ha añadido.

Según Jover, en la "hoja de ruta" de Vox "no está ni el defender la soberanía del país, ni a los españoles; ni tienen propuestas para mejorar la economía ni mucho menos para velar por las familias, por las personas más vulnerables o por el futuro de la juventud". "No proteger el medio ambiente implica destruir las bases que hacen posible la vida", ha espetado Jover, quien ha añadido además que "cada décima de grado que no seamos capaces de contener va a implicar sufrimiento y muerte".

"Ustedes además plantean salirse del Acuerdo de París, que supone un acuerdo internacional de mínimos para frenar el cambio climático. Es todo un despropósito", ha censurado.

Ante la política del "negacionismo contínuo" de Vox, ha considerado que "si quisieran de verdad preocuparse por la vida de la gente del país, hubieran votado a favor de los ERTE, hubieran apoyado la reforma laboral, hubieran votado a favor del Ingreso Mínimo Vital, apoyarían el impuesto a las eléctricas para redistribuir la riqueza, pero no, lo votan todo, absolutamente todo, en contra".