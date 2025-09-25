Jucil traslada a Feijóo la falta de agentes y la crisis migratoria en Baleares y pide soluciones

FORMENTERA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, ha trasladado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo la situación del Instituto Armado en Baleares por la falta de agentes y el problema migratorio.

Según han indicado Jucil en un comunicado, el presidente del PP se ha comprometido a elaborar un nuevo plan de política migratoria en el que se tendrá en cuenta la opinión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ponerlo en marcha si llega a la presidencia del Gobierno.

La asociación ha lamentado que el fenómeno migratorio, especialmente en las Pitiusas, haya alcanzado cifras sin precedentes puesto que hasta el 22 de septiembre de 2025, han llegado al conjunto de las Islas más de 5.500 migrantes, de los cuales 2.100 lo hicieron directamente a Ibiza y Formentera en 125 pateras.

Esto, han destacado, supone un "enorme" consumo de recursos policiales que no están disponibles y obliga a desviarlos de otros servicios esenciales que quedan desatendidos.

Jucil ha subrayado que la falta de efectivos en Baleares es un problema recurrente que no se ha logrado solucionar. A pesar de la llegada de unos 700 agentes en los últimos años, el déficit de personal persiste, ya que no se consigue fidelizar a los guardias civiles en Baleares, han insistido desde la asociación.

La asociación ha trasladado al jefe de la oposición que son dos las razones principales de esta alta rotación de los agentes. Una de ellas, el plus de insularidad que no ha sido revisado desde 2007. El problema de la falta de vivienda y el alto coste de la vivienda se han convertido también en un problema crítico, han explicado a Feijóo.

La asociación ha considerado que la solución no debe ser invertir en refuerzos puntuales, sino en medidas que premien y fidelicen a los agentes que ya están en Baleares.

Jucil ha instado a Feijóo a que, desde su posición como líder de la oposición, presione al Gobierno para que aborde de manera urgente estos problemas estructurales.

PROTESTAS CONTRA FEIJÓO

Por otro lado, una decena de personas se ha manifestado en Formentera durante la estancia de Feijóo en la isla de Formentera.

Con pancartas que mostraban lemas como 'Nadie es ilegal' o 'Migrar no es un crimen', los asistentes también han mostrado banderas palestinas y mensajes reclamando el fin de la guerra en Gaza.