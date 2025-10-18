A juicio por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad en cuatro ocasiones en Mallorca

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (10.00 horas) a un hombre de 47 años acusado de abusar sexualmente de su hijastra, menor de edad, al menos en cuatro ocasiones en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y que indemnice a la víctima con 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

El hombre aprovechaba los momentos en que la niña estaba sola o no podía ser visto por otras personas, ya que convivían en el mismo domicilio, para someter a la víctima a tocamientos de carácter sexual o masturbarse delante de ella.

Esta conducta, sostiene Fiscalía, la llevó cabo en al menos cuatro ocasiones en fechas no determinadas pero situadas en el periodo en que la menor tenía entre 10 y 12 años.

Además de la pena de cárcel y la indemnización, la representante del Ministerio Público pide que se le imponga al acusado una orden de alejamiento durante 15 años.