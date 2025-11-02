A juicio cinco acusados de estafar a una hombre ofreciéndole un préstamo para quedarse con un inmueble

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo jueves (09.30 horas) a cinco acusados de estafar a un hombre al que le ofrecieron un préstamo con la intención de quedarse con un inmueble de su propiedad.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a seis años de prisión, así como al pago de una indemnización conjunta de 114.535 euros, como supuestos autores de un delito de estafa.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar a principios de 2012. Los encausados, sabiendo que la víctima estaba pasando por un mal momento económico, le propusieron recibir una suma de dinero si a cambio él suscribía, como prestatario, un préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda por un importe de 48.000 euros.

Esta cantidad, no obstante, no la percibiría el perjudicado sino dos de las acusadas, quienes en connivencia con el resto hicieron creer al estafado que necesitaban ese dinero para recibir una suma importante proveniente del extranjero.

Le prometieron que cuando la recibieran se harían cargo de la devolución del préstamo, cancelando la hipoteca y devolviéndole la cantidad necesaria para solventar sus problemas, ha apuntado la representante del Ministerio Público.

Los procesados y la víctima firmaron ante notario el préstamo, que se fijó en 48.000 euros a devolver en un plazo de tres meses, con un 5% de interés anual y estableciendo como garantía una hipoteca sobre la finca del segundo, estableciéndose un valor de 96.960 euros a efectos de subasta.

Además, una de las acusadas suscribió un reconocimiento de deuda de 80.000 euros con el segundo pese a que sabía que no la haría efectiva. La fiscal sospecha que lo hicieron para ganar tiempo y hacerse con la propiedad del inmueble.

Vencido el plazo de devolución del préstamo se inicio el procedimiento de ejecución hipotecaria qque finalmente terminó con la adjudicación del inmueble a un tercero por la cantidad de 114.535 euros.