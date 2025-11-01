A juicio un hombre por violar a una mujer mientras dormía en Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.30 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a una mujer en Palma.

El Ministerio Público solicita para el procesado una pena de nueve años de prisión y una indemnización a la víctima de 15.000 euros por unos hechos que ocurrieron en abril de 2021.

Según el escrito de acusación, el hombre aprovechó que la víctima se encontraba dormida a su lado en su domicilio, tras tomar alcohol y drogas, y la violó.