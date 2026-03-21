A juicio por maltratar y violar a su hija menor durante ocho años en Mallorca

Archivo - Dos coches policiales a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (10.00 horas) a un hombre acusado de maltratar y violar a su hija menor de edad durante al menos ocho años en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de 40.000 euros como supuesto autor de tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar y otro continuado de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre 2014 y 2022, tiempo durante el cual el procesado instauró un "clima de terror" en la relación con su hija y en la convivencia familiar.

Durante los seis primeros años, desde que la menor cursaba cuarto de primaria hasta poco antes del confinamiento por la pandemia del coronavirus, la agredió de forma recurrente en el interior del domicilio en el que vivían.

Por ejemplo, cuando no quería estudiar la sentaba de cuclillas y la golpeaba con una caña de bambú. En otras ocasiones, le propinaba empujones hasta estamparla contra la pared.

Entre 2016 y 2022, es decir, cuando la víctima tenía entre diez y 16 años, el acusado la violó en múltiples ocasiones. Cuando ella oponía resistencia, él empleaba la violencia.

Como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido estrés postraumático y ha tenido que someterse a intervenciones terapéuticas durante años.