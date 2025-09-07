A juicio ocho acusados de introducir grandes cantidades de droga en Ibiza oculta en vehículos

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra a partir del lunes (10.00 horas) el juicio contra ocho acusados de introducir grandes cantidades de droga en Ibiza oculta en vehículos para después venderla.

La Fiscalía pide para los acusados penas que suman 59 años de prisión y una multa de más de 28 millones de euros por, según su escrito, formar parte de una estructura definida y estable que vendía cocaína, ketamina, MDMA, tusi, marihuana y hachís a terceros al menos entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023.

El escrito de acusación señala que los procesados introducían en la Isla grandes cantidades de droga provenientes de Sudamérica y la trasladaban desde Madrid oculta en vehículos. Además de las ocho personas acusadas, hay otros dos individuos que se encuentran en paradero desconocido, uno de los cuales, según la Fiscalía, constituía la cúspide de la estructura asentada en Ibiza.

Tras introducir la droga en la isla, señala el Ministerio Público, los acusados la almacenaban en diversos coches, domicilios y en las instalaciones de una empresa de alquiler de vehículos, que administraba uno de los acusados.

En varios registros se llegaron a intervenir grandes cantidades de cocaína, MDMA, resina de cannabis, cannabis y cocaína, todo ello con un valor superior a los 450.000 euros, más de 100.000 euros en efectivo y varios coches.

Además, el escrito de acusación hace referencia a la incautación de una partida importante de cocaína en el puerto de Palma, con cantidades por valor de 1,5 millones de euros.