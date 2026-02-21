A juicio el patrón de una patera que llegó a Eivissa con 21 personas a bordo

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este viernes (10.00 horas) el juicio contra un acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Eivissa con 21 personas a bordo.

Según el escrito de acusación, el hombre fue el encargado de llevar la embarcación, de seis metros, desde la costa de Argelia hasta Eivissa en abril de 2025.

Antes de llegar a la isla, la patera quedó a la deriva y las personas que iban a bordo quedaron sin comida y en condiciones infrahumanas, señala el escrito.

La embarcación carecía de elementos de seguridad y salvamento y superaba el aforo máximo permitido.

El Ministerio Público pide que el acusado sea condenado a una pena de cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derchos de los ciudadanos extranjeros.