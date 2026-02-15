A juicio por traficar con cocaína, heroína y marihuana en Son Gotleu

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (09.45 horas) a un hombre acusado de traficar con cocaína, heroína y marihuana en el barrio de Son Gotleu (Palma).

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una multa de 15.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron al menos entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, tiempo durante el cual el procesado se dedicó a la venta de sustancias estupefacientes en la zona de Son Gotleu.

El representante del Ministerio Público reseña diferentes ventas de cocaína, heroína y marihuana efectuadas durante el citado periodo. Aunque menciona que contó con la colaboración de otras cuatro personas, solo un acusado se sentará en el banquillo.