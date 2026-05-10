A juicio por tratar de incendiar un edificio mientras se celebraba una junta de vecinos

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra entre este martes y este miércoles (10.00 horas) juicio a un hombre acusado de tratar de incendiar un edificio con sus moradores dentro y para quien la fiscal reclama siete años de prisión.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a una tarde de enero de 2020 cuando mientras se celebraba una junta de vecinos en el rellano de un edificio de ocho viviendas, el acusado, que convivía con su arrendataria, prendió fuego a los dos armarios empotrados de su habitación.

El incendio se propagó rápidamente por la habitación y con riesgo de extenderse al resto de la vivienda y el edificio, aunque pudo ser extinguido gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencias que fueron alertados por vecinos y transeúntes. Los desperfectos en la vivienda fueron tasados en unos 3.400 euros.