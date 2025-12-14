A juicio tres acusados de intentar comprar vuelos con billetes falsificados en el aeropuerto de Palma

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo martes (09.30 horas) a tres acusados de intentar comprar vuelos con billetes de 200 euros falsificados en el aeropuerto de Palma.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a una pena de tres años de prisión como supuestos autores de un delito de tenencia de moneda falsa.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar entre el 19 y el 20 de septiembre de 2024 en el aeropuerto palmesano.

Allí, dos de los procesados trataron de adquirir varios vuelos con cinco billetes de 200 euros que eran simulados, aunque a simple vista eran fácilmente confundibles con unos legítimos. No obstante, no lo consiguieron ya que la máquina de verificación de billetes los detectó.

Ese mismo día los agentes registraron el domicilio en el que vivían esas dos hombres y el tercer acusado, donde intervinieron un billete de 20 euros que también era simulado.

Los investigadores sostienen que esa moneda falsificada la empleaban para hacerla pasar por verdadera en operaciones comerciales o compras diversas alrededor de la isla de Mallorca.

Además, se incautaron de 534 euros que eran verdaderos pero que, sospechan, podrían haberlos ganado a raíz de la distribución de billetes falsos.