A juicio por violar a la anfitriona de una fiesta en Palma

Archivo - La Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (09.30 horas) a un hombre acusado de violar a una mujer que ejercía como anfitriona de una fiesta celebrada en una vivienda de Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a siete años de prisión y al pago de una indemnización de 6.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 30 de julio de 2023 en la capital balear.

Tras una noche de fiesta, el procesado aprovechó que una de las anfitrionas se quedó profundamente dormida en su habitación para violarla. Cuando ella se despertó, él salió de la estancia.

Como consecuencia de la agresión sexual la víctima ha padecido una afectación emocional.