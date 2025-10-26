A juicio por violar, maltratar y amenazar de muerte a su mujer durante años en Inca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo martes (09.45 horas) a un hombre acusado de violar, maltratar y amenazar de muerte a su mujer durante años en Inca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a un total de 37 años de prisión y al pago de una indemnización de 50.000 euros como supuesto autor de dos delitos de amenazas, otros tantos de agresión sexual y uno de maltrato habitual.

Para los delitos de agresión sexual y los de amenazas concurren la circunstancias agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan desde el inicio de la relación en 2004. Desde entonces el acusado "ha venido presionando psicológicamente, controlando, insultando y menospreciando a su pareja de forma habitual y continuado", generando en ella "un estado permanente de ansiedad, temor y coacción psicológica".

El hombre, siempre según el representante del Ministerio Público, pretendió todo este tiempo "menoscabar la integridad psíquica" de su mujer y de los tres hijos que tuvieron en común.

Por ejemplo, el acusado exigía tener localizada en todo momento a la víctima, a la quien obligaba a mantener relaciones sexuales cuando él dispusiera.

A finales de 2005 --meses después de que contrajeran matrimonio y tuvieran su primer hijo-- el hombre empezó a beber alcohol y a fumar marihuana en el domicilio. En 2007, con el segundo embarazo de la perjudicada, el encausado la golpeó en la barriga y en el resto del cuerpo y la amenazó de muerte en múltiples ocasiones.

Las agresiones y amenazas siguieron a lo largo de los años. En 2014, por ejemplo, el fiscal señala que en el transcurso de una discusión la amenazó con golpearla y matarla para posteriormente violarla.

Algo similar ocurrió el año siguiente, aunque en esta ocasión lo presenció uno de sus hijos menores. Los otros dos, según la Fiscalía, se despertaron al oír los gritos de su madre y le pidieron a su padre que parara.

Además, el fiscal recoge otras agresiones y amenazas, una de 2014 y otra 2017, que figuran en dos sentencias dictadas por sendos juzgados de primera instancia.