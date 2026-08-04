Julio fue extremadamente cálido en Baleares y batió el récord de temperatura desde 1961, según la Aemet

Archivo - Playa de Palma, Mallorca (2023). - Clara Margais/Dpa - Archivo

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que julio de 2026, con una temperatura media de 28 grados y una anomalía de 2,9 grados, ha sido el mes de julio más cálido en Baleares desde 1961, año en el que comienza la serie de referencia.

Según ha informado la agencia meteorológica en un comunicado, el mes ha sido extremadamente cálido en todas las islas, con temperaturas medias de 28,2 grados en Mallorca, 28 grados en Menorca, 27,9 grados en Eivissa y 28,2 grados en Formentera, todas ellas con anomalías positivas muy superiores a los valores habituales.

La Aemet también ha destacado que numerosas estaciones meteorológicas del archipiélago han registrado récords de temperatura media mensual, algunos en series históricas que se remontan a las décadas de 1940 y 1950.

Durante julio se han registrado dos olas de calor en Mallorca, entre los días 5 y 12 y entre el 18 y el 23, y una en Eivissa, del 6 al 9, con temperaturas que han superado los 40º y nuevos récords en varias estaciones meteorológicas.

La temperatura máxima del mes ha sido de 41,1º en Pollença, mientras que en Menorca se han alcanzado 37,7 grados en La Mola; en Eivissa, 40,2 grados en Sant Joan de Labritja y Sant Antoni de Portmany, y en Formentera, 36,7 grados.

Por otro lado, las temperaturas mínimas más elevadas han alcanzado los 28º en Sóller y en la ciudad de Eivissa, los 27,3 grados en Ciutadella y los 27,5 grados en Formentera. Asimismo, la Aemet ha destacado nuevos récords de temperatura mínima en Palma Porto Pi, Capdepera y el aeropuerto de Eivissa.

AUMENTO DE DÍAS CÁLIDOS

La Aemet también ha observado un aumento de días cálidos --con temperaturas de 30º o superior-- y días muy cálidos --temperatura superior a 36º con respecto a lo habitual. Duplicándose en algunos puntos o llegando a la saturación los días cálidos y los muy cálidos han doblado, triplicado o cuadriplicado el valor normal.

El número de días muy cálidos ha sido récord en Mallorca (Lluc, Son Bonet, Universidad, Petra, Sineu, Santa María, Manacor, Llucmajor, Sa Pobla, entre otros) y en Eivissa (San Joan y Sant Antoni).

En Mallorca, los 31 días de julio han sido cálidos en puntos como Palma Porto Pi (lo normal son 14), Universitat (lo normal son 27), aeropuerto de Palma (lo normal son 22), aeropuerto de Son Bonet (lo normal son 28), Llucmajor (lo normal son 21), Campos (lo normal son 25), Santanyí (lo normal son 19), Manacor (lo normal son 25), Santa María del Camí (lo normal son 28) y Binissalem (lo normal son 26).

En Eivissa y Formentera, todas las estaciones meteorológicas automáticas registraron 31 días cálidos en julio. Es el caso de Sant Joan de Labritja (lo normal son 23), Sant Antoni de Portmany (lo normal son 28), Eivissa (lo normal son 24), Aeropuerto de Eivissa (lo normal son 14) y Formentera (lo normal son 27). En Menorca se registraron 30 días cálidos en Ciutadella (lo normal son 20) y Cala Galdana (lo normal son 23).

También se ha observado un aumento de días muy cálidos (temperatura máxima mayor o igual a 36º). Se pueden destacar en Mallorca los 21 días de Binissalem (lo normal son 6); y los 20 en Llucmajor (lo normal son 5), Porreres (lo normal son 11) y Sineu (lo normal son 4). En Eivissa se pueden destacar los 14 días muy cálidos en Sant Joan de Labritja (lo normal son 2) y los 10 en Sant Antoni de Portmany (lo normal son 4).

AUMENTO DE NOCHES TROPICALES

En Mallorca se destacan las 31 noches tropicales de Palma Porto Pi (lo normal son 27), Llucmajor (lo normal son 24), Santanyí (lo normal son 26), Portocolom (lo normal son 24), Capdepera (lo normal son 28), Pollença (lo normal son 19) y Cabrera (lo normal son 28).

En Menorca también se alcanzaron las 31 noches tropicales en La Mola (lo normal son 27) y en Mercadal (lo normal son 23). También se destacan las 28 noches tropicales del Aeropuerto de Eivissa (lo normal son 23) y las 29 de Formentera (lo normal son 27).

En cuanto a las noches tórridas destacan las 26 de Capdepera (lo normal son 3) que supone un récord, con datos desde 1989. También son notables las 18 noches tórridas de Banyalbufar que constituyen récord (lo normal son 4), las 14 de Porto Pi (lo normal son 3) o las 13 de Sóller (lo normal son 6).

Las temperaturas mínimas más bajas fueron: en Mallorca 12,6º en Escorca Son Torrella, el día 29; en Menorca, 17,4º en Cala Galdana, el día 27; en Eivissa, 14,7º en Sant Joan de Labritja, el día 6; y, en Formentera, 19,9º, el día 15. En cuanto a precipitaciones, ha sido seco en Baleares.

CAE EL PROMEDIO DE PRECIPITACIONES

En promedio llovió 1,9 litros por metro cuadrado cuando lo normal es 5,6, este dato supone un 66% menos de lo normal en el mes de julio.

Por islas, en Mallorca, en promedio, llovió 2,3 litros por metro cuadrado, siendo lo normal 5,6, un 59% menos de lo normal. Se ha registrado más lluvia en la zona norte, oeste, suroeste y zonas aisladas del interior. El punto donde más lluvia se recogió fue en Sa Pobla, con 13,6 l/m2 (un 92% más de lo normal, casi el doble).

También caben destacar los 14,2 l/m2 recogidos en Cabrera (un 230% más de lo normal). En Mallorca se observó 1 día de tormenta cuando lo normal es que haya 3. En Menorca, en promedio, no hubo precipitación, cuando lo normal es 4,8 l/m2, un 100% menos de lo normal. El único lugar donde se recogió precipitación en forma de rocío, 0,2 l/m2, fue en el Aeropuerto de Menorca (un 96% menos de lo normal).

No se registraron días de tormenta cuando lo normal es que haya uno. En Eivissa y Formentera, no se registró lluvia, siendo lo normal 4 litros por metro cuadrado, un 100% menos de lo normal. En este caso no se observó ningún registro de precipitación en ninguna estación. Tampoco se registraron días de tormenta cuando lo normal es que haya uno.

RACHAS DE VIENTO NORMALES

Julio fue, en general, normal en cuanto a vientos en Baleares. En el Aeropuerto de Palma se registró 1 día de viento fuerte (un día menos de lo normal).

En Palma, Porto Pi, no se registró ningún día de viento fuerte cuando el valor normal es 1. En el Aeropuerto de Menorca se registraron 5 días de viento fuerte, 1 día por encima del valor normal, que son 4.

Por último, en el Aeropuerto de Eivissa se registró 1 día de viento fuerte, el valor normal. La racha de viento más fuerte de julio se registró en el Aeropuerto de Menorca, dónde se alcanzaron los 89 kilómetros por hora del norte el día 2. También se destacan los 72 kilómetros por hora registrados en Capdepera el día 3 (del norte) y en el Aeropuerto de Eivissa el día 21 (del oeste).