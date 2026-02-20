'Jutipiris', 'caganius' o 'marranxa': Baleares impulsa un proyecto para que los alumnos recuperen palabras en desuso

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Jutipiris', 'caganius', 'marranxa', 'aixuixí'... Son algunas de las palabras en catalán en desuso o en peligro de desaparecer que Baleares pretende recuperar de la mano de los alumnos de primaria.

Se trata de 'La capsa del tresor', el nuevo proyecto lingüístico para los centros educativos del archipiélago que ha presentado este viernes en una rueda de prensa el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

El espíritu del proyecto, ha indicado, es promover el enriquecimiento lingüístico y cultural del alumnado en un contexto en el que la sociedad es cada vez más diversa y global y en la que las influencias que vienen de fuera "dan paso a la uniformidad" de la lengua.

"Es una herramienta más de promoción de nuestro lenguaje, de nuestras palabras tradicionales, que hoy en día por desgracia han quedado desplazadas por otras más globales y más comunes fuera del territorio lingüístico de Baleares", ha explicado.

La iniciativa, según Vera, pretende seguir la estela del 'Diccionari català-valencià-balear' de Antoni Maria Alcover y recoger el léxico diverso de los diferentes lugares del archipiélago.

Así, la Conselleria pondrá a disposición de cada uno de los centros sostenidos con fondos públicos una caja en las que los alumnos podrán introducir unas fichas técnicas con las palabras que quieran rescatar y que podrán identificar en las 'rondalles', los textos antiguos o la tradición oral.

Una vez recopilada estas palabras, los docentes podrán realizar diversas actividades para explicar su significado, elaborar dibujos o buscar sinónimos actuales. También podrán hacer una selección para enviarlas a Educación, que después las publicará en sus redes sociales.

Vera ha puesto como ejemplo palabras como 'calar', con diferentes acepciones, principalmente relacionadas con el mundo marino, o 'marranxa', una cantimplora para salir a pescar.

Otras pueden ser 'ballaruga', 'aixuixí', 'jutipiris', 'guardapits', 'enfonyar', 'enfonyar', 'clovella', 'bolic', 'brufar', 'caganius' o 'sarau'.