Un juzgado de Palma admite las alegaciones de Camp Mallorquí y paraliza la adjudicación de Carob a Promorent

Archivo - Imagen de un algarrobo - GVA - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de lo Mercantil de Palma ha admitido las alegaciones de la cooperativa Camp Mallorquí y ha paralizado la adjudicación inicial de Carob, sociedad dedicada al tratamiento de la algarroba en concurso de acreedores, a Promorent por 4,6 millones de euros.

El procedimiento de primera asignación ha quedado ahora suspendido tras aceptarse las alegaciones de Camp Mallorquí, que serán ahora estudiadas. El juzgado ha abierto un nuevo plazo para que las partes interesadas se pronuncien.

El gerente de Camp Mallorquí, Aldo Castelli, ha explicado en declaraciones a Europa Press, que el espíritu de las alegaciones de la cooperativa se basa en la mayor experiencia en el sector, la capacidad técnica y el conocimiento de la actividad, aunque el desemboloso inicial sea menor. La oferta de Camp Mallorquí era de 4,1 millones de euros.

Desde la cooperativa, además, llaman la atención sobre el hecho de que Promorent, dedicada a la explotación de bienes inmuebles, no tiene relación ninguna ni experiencia con el sector primario ni agroalimentario.

El objetivo final, ha indicado Castelli, es evitar el cierre de Carob y la pérdida de un activo de valor en un sector tan tradicional como el de la algarroba. El gerente ha recordado que durante la etapa de preconcurso, ya acudió al "rescate" de Carob prestando materia prima para la supervivencia de la sociedad.