Juzgan a un acusado de abusar sexualmente de la hijastra de su hermano en una treintena de ocasiones en Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (09.30 horas) a un acusado de abusar sexualmente de la hijastra de su hermano, menor de edad, en al menos una treintena de ocasiones en un domicilio de Son Ferriol (Palma).

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abusos sexuales.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre 2018 y 2020, cuando el procesado aprovechó los momentos en los que se quedaba a solas con la víctima para someterla a tocamientos de carácter sexual.

Según los cálculos de la representante del Ministerio Público, esta conducta la llevó a cabo al menos diez veces por año, lo que suma una treintena de abusos. La menor ha sufrido ansiedad y temor de que le pudiese volver a suceder.