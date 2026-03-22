Juzgan a un acusado de abusar sexualmente de su sobrina durante tres años aprovechando que le impartía clases de piano

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a un acusado de abusar sexualmente de su sobrina nieta durante al menos tres años aprovechando que le impartía clases de piano.

La Fiscalía solicita que sea condenado a nueve años de prisión y al pago de una indemnización de 12.000 euros como supuesto autor de dos delitos de abuso sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre 2015 y 2018. Durante ese tiempo, el procesado acudía todos los domingos a comer a casa de su abuela junto a otros familiares, entre ellos la víctima. También se encontraba con ella en su domicilio, dado que durante un tiempo le impartía clases de piano.

Cuando se quedaba a solar con ella, lo que sucedió en más de una decena de ocasiones, la sometía a tocamientos de carácter sexual. Como consecuencia de estos hechos, la menor ha requerido de asistencia psicológica y ha tenido intento autolítico.