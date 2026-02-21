Juzgan a un acusado de agredir sexualmente a la sobrina de su pareja en Palma

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este lunes (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a la sobrina de su pareja desde que tenía seis años y hasta que cumplió 12.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre junio de 2007 y junio de 2013. El hombre, aprovechando que la niña se quedaba a dormir con él y su pareja, le realizó presuntamente tocamientos, al menos, en tres ocasiones.

El Ministerio Público pide condenar al investigado a 12 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con penetración a una menor de 13 años, así como la prohibición de comunicarse o acercase a la víctima durante 15 años y la medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años.

Además, pide una indemnización en favor de la víctima por valor de 15.000 euros.

