Juzgan a un acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Eivissa

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (09.30 horas) a un acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone la fiscal en su escrito de acusación, zarpó de la localidad argelina de Chercell la madrugada del pasado 8 de julio y llegó unas 22 horas después al puerto de Eivissa tras ser auxiliada por Salvamento Marítimo.

La patera llevaba 15 pasajeros a bordo y no contaba con elementos de seguridad y salvamento, con el consiguiente riesgo de naufragio en alta mar. Quedaron a la deriva varias horas después de haberse quedado sin gasolina, agua y comida.

Los dos testigos protegidos que señalaron al procesado, cuyo testimonio se escuchará en el juicio como prueba preconstituida, dijeron que habían pagado unos 3.000 euros cada uno para realizar el viaje migratorio.