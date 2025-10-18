Juzgan a un acusado de violar a una mujer después de una fiesta de cumpleaños en Binissalem

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo lunes (09.30 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a una mujer después de una fiesta de cumpleaños en Binissalem.

La Fiscalía solicita que el acusado sea condenado a nueve años de prisión y a indemnizar con 3.000 euros a la víctima como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar la madrugada del 17 de agosto de 2020 en la casa de su cuñado, ubicada en el municipio mallorquín de Binissalem.

Tras finalizar la fiesta de cumpleaños que allí se celebró, el procesado se acostó en uno de los sillones del salón junto a una mujer y aprovechó que esta se encontraba bajo los efectos del alcohol para someterla a tocamientos.

En un momento dado la víctima se despertó, pero poco después volvió a conciliar el sueño. Fue entonces cuando el hombre la violó.

Ella se volvió a despertar y, al darse cuenta, él retiró la mano y se levantó del sillón. La perjudicada ha padecido episodios de ansiedad y conmoción a causa de estos hechos.

La representante del Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual e interesa que al acusado, además de la pena de prisión y la indemnización, se le imponga una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima durante diez años.