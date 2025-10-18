Juzgan a un joven por una violación a una conocida en Palma

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

Tanto la víctima como el acusado presentan una discapacidad cognitiva en distintos grados

PALMA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a una joven a la que conocía por ser ambos usuarios de una entidad social en Palma y que se enfrenta a seis años de cárcel.

Tanto el acusado como la víctima son personas con discapacidad cognitiva, pero en mayor grado la víctima.

El suceso tuvo lugar en septiembre de 2020 en el domicilio de los padres del acusado, estando éstos ausentes. Según la Fiscalía, la víctima, que tenía 18 años, visitó al acusado, de 21, en un momento de fragilidad emocional, acudiendo a él en busca de consuelo.

La Fiscalía acusa al joven de haberse aprovechado de su estado anímico para realizarle tocamientos y violarla, ignorando sus reiteradas negativas. La víctima ha recibido atención psicológica en la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil.

El Ministerio público aprecia una eximente incompleta por alteración moderada de la capacidad cognitiva y volitiva del acusado, que padece un trastorno mental y una discapacidad del 33 por ciento. Además de la pena de cárcel, pide una orden de alejamiento en favor de la víctima, una indemnización de 30.000 euros y una medida de ocho años de libertad vigilada.