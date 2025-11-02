Juzgan a dos hombres que fueron sorprendidos con MDMA, ketamina y cannabis en Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma.
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 2 noviembre 2025 15:29

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este martes (13.15 horas) el juicio contra dos hombres que fueron sorprendidos llevando varias cantidades de MDMA, ketamina y cannabis en un coche en Palma.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados una pena de cinco años de prisión y una multa de 8.400 euros por un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño.

Según relata el Ministerio Público en el escrito de acusación, los procesados fueron detenidos en diciembre de 2022 a bordo de un vehículo en el que llevaban cerca de 70 gramos de droga para vender, cuyo valor superaba los 2.800 euros.

