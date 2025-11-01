Juzgan a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en un portal de Palma

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzga este lunes (12.00 horas) a un hombre acusado de agredir sexualmente de una mujer en un portal de Palma.

La Fiscalía pide para el procesado una pena de siete años de cárcel y una indemnización de 3.000 euros a la víctima por unos hechos ocurridos en julio de 2022.

Según el escrito de acusación, el hombre convenció a la víctima, quien padece trastorno de personalidad y deterioro cognitivo leve con un grado de minusvalía del 48%, para que mantuvieran relaciones sexuales en un portal.

Al llegar a dicho portal, el acusado comenzó a realizarle tocamientos e iniciaron relaciones sexuales, pero la mujer le dijo que no quería continuar. El escrito señala que el procesado hizo caso omiso y la agredió sexualmente.