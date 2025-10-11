Juzgan a un hombre acusado de intentar matar a otro a puñaladas en Manacor

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves, a las 09.45 horas, el juicio contra un acusado de intentar matar a otro a puñaladas en Manacor.

Fiscalía pide para el acusado una pena de siete años y seis meses de cárcel por unos hechos que ocurrieron el 1 de junio de 2024 en una plaza de la localidad mallorquina cuando, según el escrito de acusación, el procesado se dirigió hacia dos hombres en actitud agresiva.

El acusado, relata el Ministerio Público, rompió una botella de cristal contra una pared y se dirigió hacia uno de los hombres, al que le asestó al menos cuatro puñaladas con al botella de cristal rota en la cabeza. El otro hombre fue a asistir a la víctima y, según el escrito, el acusado le propinó un puñetazo en la nariz.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro delito leve de lesiones y pide para el acusado, además de la pena de prisión, una multa de 900 euros y una indemnización de 14.300 euros.