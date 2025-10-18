Juzgan a un hombre que fue sorprendido en Santa Eulària con MDMA y ketamina valorada en más de 1.000 euros

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo lunes (13.30 horas) a un hombre que fue sorprendido en Santa Eulària portando diversas cantidades de MDMA y ketamina valoradas en poco más de 1.000 euros.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 2.2000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar la tarde del 2 de junio de 2023 en el municipio de Santa Eulària.

El hombre fue dado el alto en un control de tráfico y los agentes, al registrar sus pertenencias, encontraron diversas cantidades de estupefacientes, especialmente MDMA y ketamina, valorados en 1.091 euros.

También llevaba 130 euros y 1.575 libras esterlinas en efectivo que el representante del Ministerio Público cree que proceden de la venta ilegal de las drogas.