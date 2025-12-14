Juzgan a un hombre que recibió un paquete con más de 45.000 euros en droga en Ibiza

Archivo - El patio de la Audiencia Provincial de Baleares y el TSJIB, visto desde el exterior. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo viernes (09.30 horas) a un hombre acusado de recibir un paquete con droga valorada en más de 45.000 euros en su domicilio de Ibiza.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una multa de 120.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar el pasado 26 de junio. El procesado había acordado con terceras personas no identificadas la recepción de un paquete cargado con MDMA y ketamina en su domicilio.

Este estaba siendo vigilado por las autoridades y el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, a cargo de las pesquisas, autorizó la sustitución de los estupefacientes por una sustancia inocua y su entrega controlada.

Pese a que no fue él sino una mujer quien recogió el paquete, el hombre reconoció ante el juez instructor ser él el único responsable y destinatario del envío.