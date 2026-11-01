Juzgan a un hombre por violar a una mujer cuando la acompañó a casa de madrugada al salir de un bar

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB.
Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 1 noviembre 2026 10:59
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PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.30 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a una mujer en un pueblo de Mallorca cuando la acompañaba a casa de madrugada a la salida de un bar.

La Fiscalía pide que el procesado sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de 25.000 euros por unos hechos que ocurrieron en la madrugada del 28 de octubre de 2018.

El hombre se ofreció a acompañar a la mujer, que se dirigía sola a su domicilio, y en el trayecto la arrastró entre dos coches agarrándola del cuello y la violó. En un momento en el que el hombre se separó de ella, la víctima pudo huir, aunque el hombre le dio alcance en el portal, donde siguió besándola.

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