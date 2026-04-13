Juzgan a la nuera de la Paca y a otros cinco acusados de introducir una partida de cinco kilos de cocaína en Son Banya

Archivo - Agentes de la Policía Nacional durante labores de prevención en Son Banya. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a seis acusados de introducir una partida de cinco kilos de cocaína en Son Banya (Palma).

La principal acusada, mujer del Ico y nuera de la Paca, ambos conocidos narcotraficantes del poblado, se enfrenta a 15 años de prisión y al pago de una multa de 1,3 millones de euros y una indemnización de 3.087 euros.

La Fiscalía le considera autora de delitos contra la salud pública, de pertenencia a organización criminal, de atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial.

Para otros cuatro acusados pide ocho años de prisión y multas de 1,3 millones de euros por los delitos contra la salud pública y organización criminal. Para el sexto, al concurrir la circunstancia agravante de reincidencia, pide nueve años de cárcel y la misma multa.

En total, los procesados se enfrentan a 56 años de prisión y al pago de multas que ascienden hasta los 7,8 millones de euros.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre junio y noviembre de 2024, periodo durante el cual la principal acusada, quien residía en Alicante pero tenía una estrecha relación con Son Banya por motivos familiares, se dedicó a introducir grandes cantidades de cocaína de forma periódica en el poblado y a retirar los beneficios económicos derivados del tráfico de drogas.

La procesada se desplazó hasta Son Banya en múltiples ocasiones y a bordo de un coche, pese a que nunca ha obtenido el permiso de conducir.

La Policía Nacional, que la estaba vigilando de cerca, tuvo conocimiento de que el resto acusados, algunos familiares de la cabecilla, habían viajado desde Alicante hasta Palma para realizar en una importante entrega de cocaína.

De los cinco paquetes de cocaína, aproximadamente de un kilo cada uno, le entregaron cuatro a la nuera de la Paca en el interior de una bolsa con el escudo del Real Madrid y se quedaron con uno de ellos.

Al observaron la transacción, un vehículo policial bloqueó el paso a la cabecilla de la trama, quien sin embargo se lanzó con su propio coche contra los agentes a gran velocidad.

Prosiguiendo en su intento de huida también arremetió contra una patrulla de la Guardia Civil que, del mismo modo, estaba tratando de cortarle el paso.

Tras varios intentos más de evasión por parte de la mujer y un disparo disuasorio al aire, los agentes interceptaron el vehículo y encontraron la bolsa con los cuatro fardos de cocaína, que pesaban poco más de cuatro kilos y estaban valorados en más de 400.000 euros.

El resto de acusados también fueron detenidos, varios cuando iban a bordo de una furgoneta y uno de ellos en el interior de la habituación de un hotel de s'Arenal (Llucmajor) en cuyo falso techo encontraron el quinto paquete de cocaína.