Kristin Hansen lamenta "profundamente" sus palabras en la presentación este viernes de la Palma Pride Week

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La CEO y fundadora de ELLA Global Community y organizadora de la Palma Pride Week, Kristin Hansen, ha afirmado este sábado lamentar "profundamente" sus palabras durante la presentación este viernes de la Pride Week de Palma.

"Lamento profundamente que, al elegir las palabras, no haya sido capaz de hacerme entender como deseaba. Debería haberlo hecho mejor para que el mensaje sobre lo que realmente significa para mí celebrar este evento se entendiera, y si mi mensaje no llegó de la manera que pretendía, entonces me disculpo sinceramente", ha manifestado Hansen a través de un comunicado.

Hansen ha aprovechado asimismo este comunicado para compartir lo que realmente significa para ella celebrar este evento. "Este evento significa visibilidad, respeto, diversidad e inclusión. Este evento significa representación para toda la comunidad", ha aseverado.

"Con ese mensaje", ha continuado, "querríamos llegar a todas y cada una de esas personas; tanto en Palma como en cualquier parte del mundo". "Quiero brindar siempre un espacio donde todes podamos usar nuestras voces con seguridad: todas las mujeres lesbianas y los hombres gay, trans, bi, queer y personas intersex", ha enfatizado.

Para Hansen, "cada persona debería ser respetada y reconocida en toda su diversidad". Por este motivo, ha considerado que "un evento de esta magnitud será importante en el camino de la visibilidad, incluso en lugares donde se pretende que el mensaje llegue, siendo conscientes de que sigue habiendo gente Lgtbiq+ que a día de hoy todavía no lo tienen tan fácil para poder expresar su condición libremente".

"Como residente de Mallorca y fundadora de ELLA, una comunidad global que trabaja para garantizar la visibilidad, el empoderamiento y los derechos de las personas Lgtbq+ en todo el mundo, nunca menospreciaría intencionalmente a nadie", ha reiterado.

Así, ha sentenciado, "Palma Pride se trata de unir, de estar juntes, de la libertad de ser quienes realmente somos sin escondernos o vivir con miedo. Dondequiera que vivamos, el Orgullo de Palma es un proyecto para celebrar la diversidad. Y donde todo el mundo, por supuesto, está invitado".