La L20 de la EMT llegará hasta el barrio de Sant Agustí a partir del próximo lunes

Presentación del nuevo itinerario de la L20 de la EMT

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma ampliará el recorrido de la línea L20 hasta el barrio de Sant Agustí a partir del próximo lunes, 10 de noviembre.

El nuevo itinerario se ha presentado este viernes de la mano de la regidora de Personas Mayores e Interculturalidad, Luisa Marqués; el director general de Movilidad, Antonio Román; y el director gerente de la EMT, Juan José Elías; acompañados de la asociación de vecinos de Sant Agustí y de la asociación de personas mayores de la zona.

Según ha destacado el Ayuntamiento, se cumple así con el compromiso adquirido con las asociaciones vecinales del barrio, que habían solicitado recuperar el itinerario original de la línea.

"La recuperación de esta ruta era un compromiso del alcalde de Palma, Jaime Martínez, que finalmente, se ha podido hacer realidad para dar respuesta a las necesidades de los vecinos de la zona, especialmente de las personas mayores y de quienes residen en la parte alta de Sant Agustí, que habían solicitado este cambio en numerosas ocasiones", ha subrayado la regidora.

Con esta ampliación, la línea L20, hasta ahora denominada Portopí-Son Espases, pasará a llamarse Sant Agustí-Son Espases. Así, en su trayecto hacia Sant Agustí circulará por la calle Joan Miró, dará servicio al Centre de Salut y se desviará por el camí de Son Toells para atender la zona alta del barrio, tal como hacía anteriormente.

El recorrido finalizará en la parada 1090, situada frente al Club de Vela Cala Nova.

Para mantener la frecuencia actual de un autobús cada 20 minutos, la EMT incorporará dos vehículos adicionales a la flota asignada a esta línea.

Por otro lado, la línea L47 dejará de circular por el camí de Son Toells, ya que este tramo quedará cubierto por la nueva L20. Todos estos cambios entrarán en vigor a partir del lunes 10 de noviembre.

CAMBIO DE HORARIOS EN ALGUNAS LÍNEAS

Por otro lado, la EMT Palma ajustará los horarios de algunas líneas a partir del próximo lunes para adaptar los recursos a las necesidades del servicio y al descenso de la demanda en las líneas de carácter más turístico.

Al mismo tiempo, se refuerzan las franjas horarias nocturnas en algunas líneas no turísticas y se ajusta el horario de salidas en diferentes itinerarios.

En concreto, se verán afectadas las líneas A1 (Aeropuerto-Palma Centro), A2 (Aeropuerto-s'Arenal), L4 (ses Illetes-Nou Llevant), L23 (S'Arenal/Parque Acuático-Plaza Espanya), L25 (s'Arenal-Plaza de la Reina/Catedral) y L35 (Aquàrium-Plaza Reina/Catedral). Los cambios afectan a todos los días de la semana.

Por otro lado, se prevé añadir salidas al final del día en algunas líneas, como la L1 (Portopí-Sindicat), la L3 (Pont d'Inca-Joan Carles I), la L24 (Antigua Prisión- Nou Llevant), la L14 (Sant Jordi/s'Hostalot-Plaza Espanya) y la L33 (Son Espases-Son Fuster).

Además, se modifican algunas horas de salida de diferentes líneas, por lo que se recomienda a los usuarios consultar la información disponible en la página web y en la aplicación de la EMT.