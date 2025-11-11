Lafuente acusa a Pons de solicitarle ilegalmente que presione a los funcionarios

MENORCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha acusado este martes en el pleno del Parlament al diputado socialista Marc Pons de exigirle que realice una actuación ilegal presionando a los funcionarios para que resuelvan el informe jurídico que resta pendiente del expediente sobre el proyecto de ampliación del puerto de Addaia.

Lafuente ha denunciado que el socialista le acusa de interferir en un expediente y ha espetado que "si tiene pruebas, vaya donde tenga que ir".

El conseller ha explicado que el expediente se abrió a causa de la modificación de la vigencia de las declaraciones ambientales, con el fin de si era de aplicación en este caso.

"Este expediente está abierto, se dio trámite a las partes afectadas y han presentado alegaciones. De momento, hay un informe técnico, pero falta el informe jurídico. Cuando esté el informe jurídico se remitirá al órgano medioambiental que es quien debe decidir", ha apuntado.

Por su parte, Marc Pons ha reiterado que "Lafuente mantiene el expediente vivo porque se mezclan intereses particulares e intereses generales" y ha espetado que "una vez la Comisión Balear de Medio Ambiente archivó el expediente, a PortsIB sólo le queda la opción de cerrarlo definitivamente".

El diputado del PSOE se ha dirigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para instarle a aplicar la Ley de Buen Gobierno y que informe a la Comisión de Ética que informe sobre este incumplimiento. "La presidenta debe actuar porque hay un conflicto de intereses", ha concluido.