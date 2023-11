Lafuente anuncia una inversión de 4 millones de euros en la ampliación y mejora de la depuradora de Formentera

FORMENTERA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Agua y del Ciclo del Mar, Juan Manuel Lafuente, ha anunciado durante el pleno del Parlament un plan de inversión en infraestructuras para el ciclo del agua, que contempla una inversión de más de 4 millones de euros para la ampliación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Formentera.

Así se ha pronunciado durante la sesión plenaria, después de que el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, declarara que la posibilidad de retirar su apoyo al Govern "tiene que ver con Formentera". "No diré más cosas. Cuando llegue el momento hablaremos, pero desde el inicio de la legislatura, todo evoluciona, pero si me he pronunciado como presidente de Formentera, es que tiene que ver con la isla", ha afirmado Córdoba a preguntas de los medios antes del pleno de este martes en el Parlament.

Así, durante su intervención en la sesión plenaria, Lafuente ha detallado que esta iniciativa busca adecuar las dimensiones y elementos de tratamiento de la actual EDAR, que cuenta con más de 25 años de antigüedad, a las necesidades actuales. El proyecto se basa en las evaluaciones de la población residente y turística proporcionadas por el Consell de Formentera, con un aumento en el volumen de tratamiento.

"Estamos trabajando coordinadamente con el Consell Insular de Formentera para cumplir el punto del acuerdo pactado y puedo decir que el proyecto de ampliación y mejora de la depuradora de Formentera sigue su trámite. Es un proyecto de adecuación de dimensiones que ampliará la capacidad de producción de la depuradora a 4.000 m3 al día", ha señalado el conseller.

El enfoque del proyecto es utilizar la superficie actual de manera integral, asegurando que la ejecución de las obras sea compatible con el tratamiento de depuración actual. Esto implica un plazo de ejecución de las obras de 18 meses, garantizando así la continuidad del servicio sin interrupciones.

El presupuesto asignado para el desarrollo de este proyecto es de 4,05 millones de euros, sin incluir IVA, a lo que se añadirán 236.000 euros adicionales para cubrir los costes de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud.

Lafuente también ha destacado que Abaqua, entidad responsable, llevará a cabo este invierno pequeñas obras de reparaciones menores, asegurando así el buen funcionamiento y la eficiencia de la EDAR durante el proceso de mejora.

Además, ha recordado que la mejora de la depuradora "no será la única inversión que se llevará a cabo". "Para el presupuesto del año que viene está el nuevo depósito de la desaladora, con un presupuesto de 800.000 euros; también está previsto poner en marcha la balsa de riego coordinadamente con la Conselleria de Agricultura y creemos que el cambio será sustancial si trabajamos de forma leal y coordinada", ha indicado.

Con esta acción, el conseller ha reiterado el compromiso del Govern con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, alineándose con las políticas nacionales y europeas en materia de tratamiento de aguas y gestión ambiental.

Este anuncio se produce después de que la semana pasada la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua asumiera también la construcción de la nueva depuradora de Portinatx en Ibiza. También se produce después de que el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, comunicara este lunes que se planteaba retirar el apoyo al Govern, una decisión que "tiene que ver con Formentera", según ha aclarado este martes.

Durante el pleno, Córdoba ha recordado que, entre los acuerdos de investidura suscritos entre PP y Sa Unió, figuraba la mejora de la depuración de aguas en Formentera.