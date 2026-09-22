Lafuente asegura que el Govern trabaja en garantizar vivienda y recursos hídricos

Archivo - El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha señalado este martes que el Govern trabaja en garantizar el acceso a la vivienda al tiempo que garantizan los recursos hídricos.

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno de este martes, el conseller ha respondido a la diputada del PSIB Amanda Fernández, que ha preguntado a Lafuente si piensa exigir la garantía de agua a las nuevas promociones, o si hará caso de lo que pidan los promotores urbanísticos en relación a avanzar en promociones sin tener la concesión del agua aprobada.

Lafuente, sin embargo, ha explicado que una cosa es la disponibilidad hídrica y otra que haya disponibilidad pero se esté tramitando jurídicamente.

"No hacen ni dejan hacer. Ponen todos los palos en las ruedas para que haya viviendas de protección oficial y ponen todos los palos en las ruedas para que no tengamos los recursos físicos", ha afirmado el conseller.

"En Mallorca, con falta de agua y cortes, los promotores quieren desarrollar urbanizaciones sin tener garantizada el agua para las personas que vivirán. Es decir: primero, ladrillos y beneficios; y después ya veremos si las personas y los recursos naturales que hay allá son suficientes", ha afirmado la diputada.

Fernández ha reclamado al Govern que se comprometa más con la ciudadanía y con sus recursos, "y no con aquellos que lo único que quieren es agotar recursos".