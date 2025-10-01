Lafuente comprueba en Ibiza la afectación de las lluvias en infraestructuras de la Isla

IBIZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha viajado a Ibiza para comprobar de primera mano las afectaciones que las lluvias han provocado en varias infraestructuras del ciclo del agua.

Según ha informado su Conselleria, Lafuente ha estado acompañado por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y a lo largo de la mañana ha recorrido varios puntos críticos junto con responsables insulares y municipales.

La primera parada ha sido en el puerto de Ibiza, donde la estación de bombeo de aguas residuales que da servicio a gran parte de la ciudad ha visto afectado su funcionamiento. Los operarios de Abaqua, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y técnicos municipales, han trabajado de manera intensiva para restablecer el servicio. Actualmente, se ha completado el vaciado de la zona afectada y se ha instalado un cuadro de control exterior para intentar garantizar el correcto funcionamiento en las próximas horas.

El conseller ha agradecido a todo el personal su dedicación y seguimiento. "A pesar de los problemas ocasionados por las lluvias, las infraestructuras han respondido, las incidencias se han resuelto y, por lo tanto, el abastecimiento de agua y el saneamiento de la población está asegurado", ha considerado.

Después se han desplazado a Santa Eulària, donde han visitado la intersección de los torrentes de sa Llavanera central y sa Llavanera sur, una zona que estaba inundada y que ya ha drenado de manera satisfactoria. También han recorrido el municipio de Jesús, donde el mismo torrente se desbordó, y han constatado la buena respuesta gracias a las tareas de limpieza y mantenimiento preventivo realizadas durante los últimos meses.

Sobre la desaladora de Ibiza, la planta quedó parada por la inundación del transformador que alimenta los pozos, pero ya ha podido reanudar su actividad.

Finalmente, se han trasladado hasta la playa d'en Bossa, en el término municipal de Sant Josep, para supervisar los trabajos de extracción de agua que la UME está llevando a cabo en una de las zonas más afectadas por las inundaciones.