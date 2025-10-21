Lafuente defiende la necesidad de definir con más precisión las zonas inundables con nuevas tecnologías

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido la necesidad de definir con más precisión las zonas inundables con el uso de las nuevas tecnologías.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que el diputado del PSIB, Àlex Pitaluga, le preguntara si cree que hay que construir en zonas inundables.

"La posición de este Govern es clara y firme, solo se puede actuar conforme a la normativa vigente, que en este momento es el decreto aprobado en diciembre con amplio consenso", ha sostenido.

El socialista le ha recordado a Lafuente que la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, anunció que se revisarían las zonas inundables para delimitarlas con mayor precisión, algo que a su parecer servirá para "dar nuevas licencias" urbanísticas.

"El PP parece que quiere adaptar el clima a su política urbanística", le ha afeado Pitaluga.

El conseller, por su parte, ha señalado que desde la Dirección General de Recursos Hídricos "lo que se hace es cumplir con la normativa, que se deban revisar los estudios de inundabilidad con las nuevas tecnologías, que son más precisas y fiables para delimitar las zonas de riesgo".

Hay determinadas zonas "mal delimitadas", ha reconocido, "porque cuando se hicieron no había las herramientas técnicas para definirlas".

La postura del Govern, ha zanjado, no es más que cumplir con el citado decreto. "Máxima seguridad, máximo rigor y máxima protección para los ciudadanos", ha sentenciado.