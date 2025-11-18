Lafuente explica que los usuarios del varadero de Sa Colàrsega tienen tres opciones mientras duran las obras

Archivo - El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, interviene en la interpelación. - PARLAMENT - Archivo

MENORCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha explicado este martes en el pleno del Parlament que los usuarios del puerto de Ciutadella disponen de tres opciones para utilizar sus embarcaciones durante los cinco meses que se prolongarán las obras de rehabilitación del puente de Sa Colársega, en Ciutadella.

Por un lado, Lafuente ha subrayado que los usuarios del varadero de Sa Colársega tienen la opción de disponer de un amarre en el mar permanente mientras se realizan los trabajos. En este sentido, el conseller ha indicado que el 85 por ciento de los propietarios de embarcaciones se ha decantado por esta solución.

Por otro lado, el responsable autonómico ha señalado que la empresa concesionaria de Cala en Bosch ha ofrecido su varadero de forma gratuita y, además, ha indicado que habrá periodos durante la ejecución de las obras en los que el puente estará operativo y se podrá utilizar sin problema el varadero de Sa Colársega.

Lafuente ha respondido de este modo a la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, quien ha instado al conseller a informar de estas tres opciones a los usuarios al considerar que muchos desconocen estas posibilidades.