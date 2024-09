Lafuente lamenta las "fobias" de MÉS respecto al sector náutico y pide "colaboración para ordenarlo"

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha lamentado este martes, durante una interpelación del diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa sobre presión náutica, las "fobias" y "prejuicios ideológicos" de los ecosoberanistas respecto al sector náutico", y ha pedido "colaboración" para, "en vez de perseguirlo, y tacharlo de negativo", trabajar en "ordenarlo".

"Frente a su posición ideológica de culpar al sector náutico de todos los males, la posición de este Govern es sin tratar de eludir sus responsabilidades intentar contribuir a que cada uno cumpla su obligación y poner orden en las costas de Baleares, no perseguir a un sector ni a los aficionados al mar", ha defendido el conseller, quien ha recordado que tanto la gestión de la costa como del litoral es una "cuestión fundamental" y en MÉS per Mallorca lo saben, ha incidido, porque "han tenido responsabilidades de gobierno durante ocho años".

Precisamente, en este sentido, Lafuente ha querido dejar claro que a pesar de "las impresiones y fobias" de los ecosoberanistas "la situación este verano no ha sido peor que los ocho anteriores, aunque se han producido situaciones complicadas, por el incumplimiento de las normas, que en ocasiones han tenido como consecuencia accidentes fatales, que este Govern, como no puede ser de otro modo, lamenta".

Pero, ha puntualizado, "la seguridad marítima depende las capitanías marítimas y del servicio marítimo de la Guardia Civil, y Salvamento Marítimo, depende también de la Administración General del Estado", por lo que "sin eludir responsabilidades" ha emplazado a MÉS a que colabore con ellos para exigir al Gobierno una respuesta ante "la falta de medios y de personal" para atender estas cuestiones.

En todo caso, ha continuado el conseller "el sector náutico es un sector estratégico y fundamental, no solo por su impacto económico sino por el importante arraigo de esta comunidad con el mismo, porque hay muchas personas, también de Baleares, que disfrutan del mar". "Y sí, hay situaciones puntuales, en puntos concretos" en los que pueda darse una mayor presión náutica pero "no la situación que describe" MÉS per Mallorca. Es más, "hay un informe", ha recordado Lafuente, elaborado por MÉS la anterior legislatura, que "dice lo contrario", que "no se alcanza el límite máximo de carga".

Por tanto, lo que hace este Govern es trabajar para "buscar sinergias con el sector", así como "multiplicar un 400% la labor inspectora" para evitar, en la medida de lo posible la presión náutica. "Se tiene que hacer más sí, pero reconozca que al menos en esto hemos mejorado", ha instado finalmente el conseller a MÉS.

Lafuente ha respondido así a las palabras del diputado de MÉS Ferran Rosa, quien durante su intervención ha advertido que "Baleares es el territorio con mayor presión náutica del estado español, con 24.191 plazas para embarcaciones y 18 amarres por cada 1.000 habitantes", lo que, en su opinión, no debe atribuirse a "la pasión por el mar o por el deporte" sino más bien "a una sobredimensión del turismo náutico". Según Rosa, "el mar es y ha sido fuente de vida" pero, lamentablemente, se encuentra "colapsado de embarcaciones y fondeos, de chárteres, party boats, y un largo etcétera".

En esta línea, el diputado ecosoberanista ha considerado "conviene dejarse de eufemismos" porque Baleares "no puede seguir así". "Es necesario hallar el equilibrio entre la protección marina y la actividad humana" porque de lo contrario, ha advertido, se acabará imponiendo "la privatización del mar por parte de las embarcaciones".

"Señor conseller, usted prometía gestión del mar porque decía estar preocupado pero la realidad es que, hasta ahora, no hemos visto ni una medida y no habíamos vivido nunca este descontrol en el mar", se ha quejado Rosa, quien además ha cargado contra la Mesa del Pacto Político y Social por la Sostenibilidad, que ha calificado de "paripé" porque en ésta no estarían representadas, según ha criticado, asociaciones náuticas aunque "no se han olvidado de convocar a ni una patronal". "Es una vergüenza. No ha hecho nada o no lo suficiente para dar luz a la situación de descontrol que vive ahora mismo Baleares", ha concluido el diputado ecosoberanista.