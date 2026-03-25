Lanzan una nueva ayuda para la implantación de responsabilidad social en las pymes y entidades de economía social. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, ha abierto una nueva línea de ayudas de 80.000 euros para la implementación de la responsabilidad social en la gestión de pequeñas y medianas empresas (pymes) y entidades de economía social durante el año 2026.

La convocatoria de subvenciones buscar impulsar y consolidar proyectos relacionados con la implantación de prácticas realmente responsables en el ámbito ambiental, social y de gobernanza de la organización, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

El presupuesto total que se destina a esta convocatoria es de 80.000 euros --50.000 euros para empresas con ánimo de lucro y 30.000 euros para empresas sin ánimo de lucro-- y la cuantía máxima por proyecto es de 4.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de abril.

La consellera insular Pilar Amate ha resaltado que se trata de una convocatoria totalmente nueva que pretende apostar por reforzar la competitividad y el desarrollo económico basado en prácticas responsables, conciliadoras, al tratarse de prácticas que no solo permiten mejorar la reputación y las dinámicas de trabajo de nuestras empresas y entidades, sino también progresar en un desarrollo más equilibrado social y medioambiental.

En concreto, podrán acogerse a estas ayudas pymes, autónomos y entidades de economía social como cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones con actividad económica, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y otras entidades singulares.

Según han añadido, son subvencionables Tipos de proyectos subvencionables proyectos de elaboración de memorias de sostenibilidad que incluyan el análisis de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de la organización; obtención de certificaciones o informes externos de verificación o de cumplimiento de normas, y proyectos de adhesión a organizaciones internacionalmente reconocidas prestadoras de servicios relacionados con la responsabilidad social, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas u otros de contenido o reputación similar.